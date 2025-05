Vandali scatenati nel parco: distrutti i giochi per i bambini 

Panchine rotte e giochi per bambini distrutti: è questo lo scenario che si presenta alle famiglie di Ussana quando accompagnano i propri figli al parco tra via Eleonora d’Arborea e via Tiziano. Da tempo i bambini non possono più usufruire delle attrezzature installate né dei giocattoli donati dalle famiglie e messi a disposizione nell’area. «Erano varie settimane che non ci recavamo al parco - racconta Carla Pili, mamma di Giovanni che un anno fa ha iniziato a regalare i giochi che il suo bimbo non usava più ai tanti che frequentano la zona - quando ci siamo recati nel pomeriggio abbiamo visto la triste realtà di quel parchetto ormai abbandonato: panchine e giochi installati dal Comune rotti, quelli donati da noi genitori non ne parliamo».

Al momento l’area non è videosorvegliata, quindi non si conosce l’identità dei colpevoli anche se c’è chi punta il dito contro gruppi di adolescenti che frequentano l’area. «La scelleratezza e la maleducazione dei giovani di oggi è fuori norma. Anche io sono stato ragazzo ma non ho mai pensato che avrebbero fatto cose simili», dichiara il sindaco Emidio Contini. Tante le famiglie che lamentano la cattiveria e il poco rispetto degli autori di questi gesti. «Siamo stanchi di vedere le aree pubbliche vandalizzate. Negli ultimi anni hanno saccheggiato Is Osterias, l’asilo, la piazza Lussu e ora il parco per i bambini. Io mi faccio una domanda: che gusto ci trovano a compiere azioni simili?», chiude Contini.