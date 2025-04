Vandali scatenati nel lungo stagno  

C’è persino qualcuno che con una motosega ha tagliato in mille pezzi le panchine in legno a ridosso dello stagno. Ma è solo uno dei tanti atti vandalici accaduti negli ultimi giorni a Santa Giusta. Tant’è che gli amministratori comunali pochi giorni fa sono stati convocati dal prefetto di Oristano Salvatore Angieri. E non va meglio a Cabras, dove la mano degli incivili non si ferma.

I raid

I vandali negli ultimi tempi hanno agito a ridosso dello stagno, non lontano dal Comune e dal centro. Oltre alle panchine in legno, sono state danneggiate anche quelle in cemento: sono state divelte la sedute, fatte a pezzi e poi buttate tra i rovi. Ma resta poco anche delle funi e dei paletti installati tempo fa dal Comune per la realizzazione del percorso nel lungo stagno. Danni anche agli arredi urbani dietro il centro. «Tutto questo è molto grave - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì che venerdì scorso ha partecipato al vertice in prefettura sul problema della sicurezza - Chi ha distrutto le panchine per portarsi a casa la legna non merita un commento. Questa vicenda ci ha lasciato senza parole, adesso potenzieremo il servizio di videosorveglianza».

Cabras

Anche nel paese lagunare gli atti di vandalismo sono all’ordine del giorno. L’ultimo è stato messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì scorso quando, nel parcheggio di un market in via Tharros, sono state danneggiate due auto in sosta: distrutti i vetri, il parabrezza e i lunotti. «Su questo grave episodio ci sono indagini in corso da parte dei carabinieri – osserva il sindaco Andrea Abis - Finora nessuno aveva mai danneggiato in questo modo auto parcheggiate in strada». Continuano poi gli episodi di danneggiamento dei cartelli stradali, presi a colpi di fucile. Ultimamente è stato preso di mira anche quello bianco con l’indicazione del paese, poco prima dell’ingresso verso corso Italia: «Non azzardo ipotesi ma penso che sia opera di qualche balordo - dice Abis - Ho già chiesto alla Provincia di sostituire tutti i cartelli stradali che presentano dei fori, soprattutto quelli verso Brabau. Infine presentato un esposto in prefettura». Abis recentemente ha anche denunciato il furto delle piante aromatiche che erano state messe a dimora nella nuova strada che da San Giovanni porta a Tharros. Segnalata infine la presenza di una banda che con le bombolette spray lascia la propria “firma” sugli arredi urbani.

