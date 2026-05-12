Vandali scatenati nel giardino di via Monsignor Angioni 

Un carrello della spesa gettato a terra, l’altro scagliato contro un lampione. Ennesima notte di bravate nel parco di via Monsignor Angioni all’incrocio con via Fadda dove ormai da settimane, complice l’arrivo del bel tempo, gruppi di ragazzini si ritrovano per fare terra bruciata distruggendo tutto ciò che capita loro a tiro. Questi giorni, dopo avere rubato alcuni carrelli dal vicino supermercato, ne hanno lanciato uno contro un lampione dell’illuminazione pubblica. Poi hanno divelto lo stesso lampione lasciandolo cadere dentro il carrello che è rimasto incastrato nel palo della luce. Un gioco che poteva avere anche gravi conseguenze dal momento che il lampione era collegato all’energia elettrica.

Non solo: ogni sera staccano il marmo dal muretto circolare realizzato per fungere da panchina, lanciando poi i lastroni in strada tra le auto che passano.Una situazione che sta indispettendo non poco i residenti della zona e i frequentatori della piazza che hanno evidenziato come, «queste cose capitino ogni sera con la piazza che viene ridotta a un letamaio e con continui danni». Per questo chiedono, «controlli più assidui per evitare questi raduni». Tra l’altro adesso l’illuminazione è insufficiente con il lampione fuori uso. La “moda” di staccare le parti di marmo è molto in voga tra i balordi. Stessa cosa succede da tempo infatti anche nella passeggiata nel lungosaline in viale Colombo dove il marmo dei muretti è stato quasi tutto staccato e poi gettato nello stagno tra i fenicotteri, per puro divertimento.Purtroppo l’arrivo della bella stagione fa ripopolare le piazze di vandali e balordi che tengono svegli i residenti con i loro schiamazzi. Dopo notti ad alto tasso alcolico poi distruggono anche l’arredo urbano e tengono la musica degli stereo delle auto a volume altissimo, sotto le finestre delle palazzine. Succede soprattutto il sabato ma anche nel resto della settimana, le bravate sono all’ordine del giorno.

Per non parlare dei raduni sotto il centro Aias in via Turati proprio dove c’è il parco del Sole. Scritte sui muri, distese di cocci di vetro, cassonetti distrutti e escrementi anche davanti alle finestre sono all’ordine del giorno. Sotto il porticato, ogni notte si radunano gruppi di balordi che fanno terra bruciata, lasciando dietro di sé sporcizia e degrado.

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