Vandali scatenati in via Eleonora 

Sono stati almeno tre nell’ultimo anno, gli episodi di danneggiamento che hanno visto protagonista un sito fra i più suggestivi del centro storico. Ora qualcuno, il fatto è stato segnalato ieri, ha devastato le piazzole della scalinata posizionata a due passi da piazza Sella. Già dalla mattina di ieri i resti della muratura abbattuta e il palo della luce pericolosamente adagiato sul prato, sono stati rimossi dagli operatori comunali ma resta la sensazione di un luogo sì suggstivo, ma gravemente danneggiato. «Sono molte le zone in città soggette a questo genere di atti, ma è impossibile tenere tutto sotto controllo. - racconta l’assessore Melis - Abbiamo investito sui sistemi di videosorveglianza dando la priorità agli edifici sensibili, alle scuole, gli incroci pericolosi e i monumenti, non è possibile piazzare delle telecamere ovunque, non sarebbe economicamente sostenibile».

Un palo della luce completamente sradicato e abbandonato al suolo, gran parte della muratura di una costruzione utile ad un chiosco ormai deturpato, sgretolata a forza di calci, faretti dell’impianto d’illuminazione a terra, divelti ed inutilizzabili. Si è consumato nei giorni scorsi l’ennesimo raid vandalico lungo le scalinate che da via Eleonora costeggiano la cinta muraria pisana e conducono al Castello Salvaterra. Mentre l’assessore alla Polizia locale Francesco Melis dichiara che si è sempre lavorato per rendere fruibile e attrattiva l’area in questione, i consiglieri di opposizione vanno all’attacco: «Un luogo costantemente violato che necessita di adeguati controlli».

Gli attacchi

I video

Intanto nella nottata di ieri proprio le telecamere posizionate nei giardini pubblici potrebbero aver ripreso i soggetti che hanno rovinato l’area dedicata ai bimbi: «Hanno sporcato tutti i giochi e rotto il cancellato d’ingresso. - rivela Melis - Visioneremo i filmati».

Sulla condizione in cui versa la scalinata di via Eleonora, il consigliere di minoranza del gruppo misto Luigi Biggio punta il dito sull’operato dell’amministrazione: «Andavano eseguiti dei progetti volti maggiormente alla sicurezza. Sono stati spesi tanti soldi, molti dei quali in modo scriteriato e negli ultimi tempi con un solo obiettivo, quello di ottenere visibilità. È folle che il centro storico non sia gestito da un impianto di videosorveglianza». Simone Saiu consigliere di FI condanna senza appello gli autori degli atti vandalici ma «bisognerebbe – dice - anche trovare i colpevoli, per esempio con i sistemi di telecamere acquistati, pubblicizzati e poi inutilizzati, oppure installati dove non serve». Dello stesso pare Federico Garau, consigliere del M5S: «Azioni ingiustificabili, però incentivate dalla mancanza di controlli. Si tratta di un punto importante per la città e andrebbe valorizzato e messo in risalto per le qualità storiche e culturali».

