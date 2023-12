Vandali scatenati: divelte le altalene 

Nemmeno il tempo di sistemarle che sono già sparite. Nei parchi cittadini torna il problema delle altalene. La maggior parte di queste qualche tempo fa era stata rubata o divelta tanto che il Comune aveva provveduto a sostituirle dopo lungo tempo per restituire ai bambini un gioco così amato.

Da qualche mese stanno sparendo di nuovo: eliminate perché danneggiate o diventate pericolose, oppure portate via da ignoti. È il caso ad esempio del parco Matteotti e dell’area verde in via S’Arrulloni: ne è rimasta solo una. Le azioni di danneggiamento sono soprattutto da parte di ragazzini che le utilizzano in modo errato.

Anche di recente il Comune aveva avviato un progetto di restyling che riguardava la sostituzione dei giochi danneggiati e la sistemazione del verde. Era infatti stato sistemato ad esempio lo scivolo in piazza Padre Pio davanti al comando dei vigili del fuoco. La piaga principale resta sempre il vandalismo. Ovunque ci sono rubinetti danneggiati, aiuole distrutte, faretti dell’illuminazione pubblica presi a sassate. Al parco Europa a Pitz’e Serra e al Parco del sole in via Turati le panchine vengono costantemente spostate dalla loro sede e sistemate a formare salottini improvvisati. Nella piazzetta di via Marconi già da tempo è stata mozzata la testa alla statua e ovunque ci sono muri imbrattati. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA