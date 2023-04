Vandali scatenati: danneggiato il parco di via Casu 

Vandali scatenati anche durante le vacanze di Pasqua. Lo scivolo del parco giochi di via Casu è stato divelto e gettato da una parte, danneggiata anche un’altalena. E a poca distanza, qualcuno si è divertito a dar fuoco a delle masserizie nelle vicinanze della palestra di via degli Stendardi. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e i carabinieri hanno avviato le indagini.

«Fin dall’inaugurazione, la piazza è stata oggetto di atti vandalici e per questo la Municipalità aveva avanzato da subito richieste di messa in sicurezza e di un restyling», sottolinea la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca. «Lo abbiamo più volte rimarcato a consiglieri comunali e all’assessora Deidda che incontreremo questo giovedì. Noi non abbiamo deleghe: la competenza esclusiva è del Comune. È assurdo vedere una piazza, che avevamo richiesto e visto realizzare, in un sempre crescendo stato di degrado, e nessuna azione da parte del Comune». Critica la consigliera d’opposizione, Enrica Fois: «Gli episodi di questo tipo, in questa zona, sono purtroppo frequenti. La Municipalità dovrebbe insistere di più sul tema della sicurezza e pretendere, anche con atti ufficiali, un intervento forte. Le parole da sole non bastano». (m. v.)

