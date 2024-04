Vandali scatenati, danneggiate le fioriere 

Fine settimana movimentato a Quartucciu. Qualcuno ha rotto e rovesciato le fioriere in via Rosselli. In via Gadames, invece, è stata incendiata un’auto parcheggiata sotto una casa: «Un fenomeno che sta diventando preoccupante», si allarmano i residenti, «abbiamo chiesto l’intervento delle forze dell’ordine».

I vandali non fanno dormire sonni tranquilli ai quartuccesi. In via Rosselli ci sono le telecamere comunali e i negozianti si augurano che siano «davvero attive per risalire ai responsabili di questi gesti, che fanno male all’immagine di Quartucciu e comportano un danno economico rilevante».

Non è la prima volta che la città si risveglia con brutte sorprese. A essere presa di mira è stata piazza San Giorgio, nel centro storico, ma non è andata meglio al parco Solarussa, alla biblioteca “Sanna Sulis” o al museo Caffettiera. Solo in alcuni casi si è potuto risalire, grazie alle telecamere, agli autori dei gesti vandalici.

