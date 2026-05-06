Vandali scatenati, blitz notturno negli uffici della Provincia 

Vandali in azione nella sede della Provincia del Medio Campidano, centinaia di euro di danni. Il blitz nella notte di lunedì, in via Sant’Antioco. Brutta sorpresa per i dipendenti appena sono arrivati in ufficio, di fronte porte distrutte e stanze a soqquadro.

Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia locale. La sede presa di mira è quella che per la maggior parte ospita il settore ambiente, locale che custodisce faldoni di atti, in particolare sulla fauna selvatica, con la collezione di un certo valore di animali imbalsamati utilizzati per l’esame di abilitazione alla caccia. Niente è sfuggito ai vandali, hanno messo tutto sottosopra, prima di allontanarsi indisturbati. «Recandomi sul posto – dice il consigliere Emilio Serra – ho avuto l’impressione che fossero entrati per qualcosa di particolare, un tentavo di furto di atti amministravi. L’impegno è attivarsi per proteggere il patrimonio storico, partendo con l’installazione di un sistema di video sorveglianza». La pensa così anche il consigliere Massimiliano Paderi: «Oltre a quantificare i danni, la nostra proposta è provvedere il prima possibile a sistemi di sicurezza. Non è la prima volta che i vandali visitano l’immobile, questa volta c’è il sospetto che cercassero altro, di fatto hanno creato un senso di insicurezza». (s. r.)

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