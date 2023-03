Vandali scatenati, altre auto danneggiate  

Il primo fine settimana dalla costituzione, in Prefettura, del “gruppo di monitoraggio” sulla malamovida non verrà ricordato certamente come un successo. A pagare il conto, come sempre salato, sono stati i residenti. Non solo per gli schiamazzi fino a tarda notte, interrotti solo dall’arrivo delle pattuglie delle forze dell’ordine: diverse auto, almeno dodici, parcheggiate nella zona del porto e nelle strade di Stampace sono state danneggiate dai vandali. Le indagini da parte degli agenti della Squadra volante sono già state avviate. Ma rintracciare chi ha utilizzato anche le basi delle recinzioni per mandare in frantumi i vetri dei parabrezza di almeno due vetture non sarà semplice.

La ripicca

La sensazione di chi vive alla Marina e a Stampace è che i danneggiamenti siano stati una ripicca da parte di qualche giovane annoiato e briaco, magari allontanato dalle zone del centro. Perché come promesso negli ultimi incontri in Prefettura, i controlli da parte delle forze dell’ordine non sono mancati. E sono stati anche abbastanza massicci. Anche le risposte alle segnalazioni degli abitanti sono state abbastanza immediate. Così come evidenziato dagli stessi cittadini, che fanno parte dei vari comitati dei quartieri del centro storico. «Poliziotti, agenti della Municipale e finanzieri erano presenti fino a tarda sera», spiega chi vive alla Marina. «Questo probabilmente non è piaciuto a chi solitamente ne combina di tutti i colori».

Il raid

Così, durante la notte tra sabato e ieri, c’è chi ha raggiunto i parcheggi del porto dedicati ai residenti, distruggendo due auto. Per farlo ha usato anche un pesante blocchetto della recinzione. Quando uno dei proprietari ha saputo del danno ha chiamato la Polizia. All’arrivo degli agenti non sono mancati i momenti di tensione perché i residenti della Marina sono esasperati da anni di problemi legati alla movida notturna. Un raid vandalico, da parte di un altro gruppetto, c’è stato anche in via Mameli, a Stampace. Specchietti di più di dieci vetture rotti e anche danni alla carrozzeria. Come ogni weekend inoltre il caos notturno è proseguito fino a tardi anche se le pattuglie delle forze dell’ordine hanno cercato di mettere un po’ di ordine.