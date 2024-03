Vandali scatenati, abbattuto un cartello stradale 

Nuovo atto vandalico a Gonnosfanadiga. Questa volta è stato preso di mira un segnale stradale all’ingresso del paese che segnala la presenza dell’autovelox. Qualcuno nei giorni scorsi ha deciso tagliare il palo e danneggiare il cartello che poi è stato abbandonato vicino al muretto del parco comunale di Padru.

L’ultimo atto vandalico risale al gennaio scorso, quando è stata presa di mira un’area attrezzata per i cani. In quella circostanza sono state danneggiate alcune panche di legno utilizzate da tanti cittadini per trascorrere qualche ora all’aria aperta. Adesso è la vota del cartello stradale all’ingresso del paese.

Anche questa volta il gesto ha destato preoccupazione. Non è chiaro se si tratti o meno di una bravata. In ogni caso l’episodio è stato segnalato alla polizia municipale e alle forze dell’ordine. In tanti sperano che venga individuato al più presto il responsabile (o i responsabili). Il Comune dovrà infatti stanziare nuovi finanziamenti per sistemare i beni pubblici finiti nel mirino dei vandali. Sulla vicenda ci sono stati anche diversi commenti sui social network e nelle chat. In tanti anni condannato l’ennesimo episodio di vandalismo accaduto a Gonnosfanadiga.

