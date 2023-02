Vandali scatenati, a fuoco il “totem” del Ctm  

L’ultimo raid l’hanno messo a segno l’altra notte in viale Ciusa. Nel mirino dei vandali il totem informativo del Ctm, sistemato dal Consorzio dei trasporti metropolitani all’interno della pensilina dei bus davanti all’istituto scolastico Leonardo da Vinci. Ignoti hanno appiccato il fuoco all’impianto danneggiandolo seriamente e solo il pronto intervento delle squadre dell’azienda, intervenute grazie al sistema di auto allerta aziendale e in contemporanea con i carabinieri del Radiomobile, arrivati dopo una segnalazione raccolta dalla centrale operativa dell’Arma di via Nuoro.

La celerità delle operazioni di spegnimento ha così impedito alle fiamme di propagarsi investendo anche la pensilina.

Adesso è caccia ai responsabili. L'area è coperta da un sistema di videosorveglianza e sono in corso indagini per individuare gli incendiari. I responsabili del raid, insomma, potrebbero avere le ore contate. Intanto in mattinata i tecnici sono tornati in viale Ciusa per smontare l’impianto danneggiato dal fuoco che sarà immediatamente sostituito.

Non è certo la prima volta che vengono commessi atti vandalici contro gli impianti del Ctm. Ad essere presi di mira non soltanto i totem informativi ma anche le emettitrici automatiche dei biglietti e ancora di più sugli automezzi. Durante il 2022 – secondo la statistica aziendale – sono stati messi a segno tre incursioni contro le pensiline e oltre quindici danneggiamenti sui bus. Non certo numeri allarmanti ma comunque significativi che raccontano la facilità con cui singoli o gruppi si scagliano contro gli automezzi e gli impianti della rete del trasporto cittadina. Danneggiamenti che spesso comportano spese consist6enti per riparare i danni e disagi per gli utenti che devono rinunciare alle attrezzature. Come nell’ultimo caso avvenuto in viale Ciusa, dove probabilmente per vincere la noia di una lunga serata, il gruppo di giovani (sarebbe questo il responsabile del rogo, secondo le prime ipotesi investigative) ha distrutto il totem lasciando sguarnita una parte di città.