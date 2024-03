Vandali sacatenati, danneggiate fontane e cartelli 

Aritzo non ci sta e lotta contro gli atti di vandalismo messi in atto da ignoti in alcuni punti del paese, fra cui la fontana di “Bau Ponte” e in località “Malginigola” a due passi dal centro abitato.

A denunciare i casi è il sindaco Paolo Fontana. «Hanno nuovamente danneggiato la fontana di Bau ponte - racconta - staccando il tubo e inserendo un sacchetto con del materiale all'interno. I barracelli hanno provveduto a ripristinarla, ma avevano appena finito di sostituire 400 metri di tubo tranciato da ignoti in più parti». E poi: «Come se non bastasse, nel rione di Malginigola, i cartelli che segnalavano il dosso ed il limite di velocità sono stati per ben due volte arbitrariamente spostati».

Aggiunge Fontana: «Tutto ciò è inaccettabile. È una grave mancanza di rispetto verso il paese intero, e coloro che rispettano le regole. Per questo e tante altre dinamiche ho ritenuto opportuno mettermi in contatto con la prefettura».

Il primo cittadino, annuncia una vera e propria offensiva contro i vandali: «Abbiamo già inoltrato le richieste per implementare la video sorveglianza. Chiediamo maggiore collaborazione alle forze dell’ordine per la tutela dei beni comuni e il rispetto delle regole». (g.i.o.)

