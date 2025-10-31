VaiOnline
Selargius.
01 novembre 2025

Vandali nuovamente in azione a Su Planu 

A fine maggio le immagini delle telecamere avevano fatto il giro del web, pubblicate dallo stesso sindaco di Selargius, Gigi Concu, che denunciava i danni causati da un gruppo di baby vandali in azione da tempo nel quartiere di Su Planu. A distanza di mesi la situazione non cambia, anzi, è persino peggiorata: le panchine-cubo del parco panoramico di via Monte Bianco sono ormai distrutte, smontate pezzo dopo pezzo, vandalizzate e sfregiate con scritte.

«Nonostante ci siano due telecamere davanti», fanno notare alcuni residenti della zona, «ogni giorno le sedute vengono distrutte sempre di più: ci si chiede se i genitori di questi ragazzi si siano mai fatti un giro nei luoghi dove escono i figli per capire quello che combinano. E soprattutto il Comune visiona periodicamente le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza?». Di recente ad essere presi di mira erano stati i giochi del vicino parco di via Monte Bernina, in quell’occasione erano intervenuti il sindaco Gigi Concu e l’assessore all’Ambiente Gigi Gessa: «Siamo a conoscenza del problema e in costante contatto con le forze dell’ordine», il loro commento. «Le telecamere presenti hanno permesso di individuare i responsabili di altri atti vandalici compiuti nel quartiere, ora vedremo se dalle registrazioni si riuscirà a risalire anche ai responsabili di questo ennesimo gesto incivile. Per quanto riguarda la vigilanza ci stiamo confrontando con gli uffici per capire se è possibile incrementare la presenza dei vigili». (f. l.)

