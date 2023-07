Vandali nell’area per i cani, rubate le funi della recinzione  

Nemmeno il tempo di allestire l’area “dog friendly” che i ladri vandali sono entrati in azione: sono già sparite le funi di delimitazione dell’area destinata ai cani in spiaggia.

Si tratta delle funi che l’amministrazione comunale di Sant’Anna Arresi aveva fatto sistemare all’inizio della seconda spiaggia. Lo spazio si trova a ridosso della vecchia area che veniva utilizzata gli scorsi anni per gli amici a quattro zampe e che quest’anno è stata utilizzata per lo stoccaggio della posidonia rimossa dalla prima spiaggia. Un pezzo di arenile molto apprezzato visto che già nei primi giorni di attivazione. l’area “dog friendly” era stata presa d’assalto dai numerosi bagnanti locali e turisti che decidono di trascorrere le loro vacanze in compagni del loro cane. La sorpresa trovata due mattine fa ha lasciato tutti stupiti: sono rimasti i paletti di delimitazione e la cartellonistica mentre qualcuno ha pensato di portare via la corda che delimitava tutta l’area. «Sono atti che portano solo danni all'immagine di un paese civile - dice Adriana Lobina, assessora al Turismo -l’area verrà ripristinata prima possibile con ulteriori esborsi dalle casse comunali». Altri furti avevano interessato alcune corde che sostenevano dei vecchi salvagenti situati nelle staccionate a ridosso della passerella per la prima spiaggia e le transenne che bloccano l’accesso al ponte chiuso per lavori, che son state tolte e gettate in altro punto non distante.

