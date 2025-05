Vandali nella piazza da inaugurare 

Sfregiata ancor prima di essere consegnata alla città. La nuova piazzetta di via Milis, una delle otto inserite nel progetto di rigenerazione delle connessioni urbane del quartiere Sacro Cuore, è già finita nel mirino dei vandali.

Il raid

Giovedì sera un gruppo di ragazzi si è intrufolato nel cantiere, ancora in fase di ultimazione, e ha dato sfogo a tutta la sua incomprensibile inciviltà: i tozzetti che delimitano la nuova pavimentazione divelti, sassolini decorativi lanciati ovunque e sul manto verde delle aiuole una distesa di mozziconi di sigarette.

Un gesto gratuito quanto dannoso, che colpisce non solo un luogo pubblico, ma anche l’impegno di chi sta lavorando per rendere la città più vivibile e accogliente.

L’assessore

«Esprimo profondo rammarico e ferma condanna per l’atto vandalico compiuto da un gruppo di giovani ai danni del cantiere di via Milis - il commento dell’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - Un progetto pensato per restituire alla comunità uno spazio verde, decoroso e condiviso».

La denuncia

Sono stati alcuni residenti a dare l’allarme alle forze dell’ordine che ora indagano per risalire agli autori del gesto. Nel frattempo l’impresa che sta eseguendo i lavori (la consegna è prevista tra due settimane) ha già provveduto a ripristinare l’area dove sono stati realizzati nuovi camminamenti, aiuole alberate e un’area giochi per bambini.

«Auspico che si possa presto far luce sui responsabili - conclude Simone Prevete - Comportamenti di questo tipo non sono soltanto un’offesa al decoro urbano, ma un danno diretto alla città e ai suoi cittadini».

Il progetto di rigenerazione urbana, finanziato con un milione 300mila euro con risorse Pnrr, prevede la riqualificazione dell’area compresa tra le vie Tempio, Carbonia, Risorgimento, Santulussurgiu e la piazza del Sacro Cuore, sede dell’omonima chiesa parrocchiale.

I lavori procedono spediti su più fronti: ora i residenti chiedono maggiore sorveglianza per non vanificare gli sforzi fatti. ( m. g. )

