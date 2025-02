Vandali nel vigneto dell’ex sindaco Merici 

Raid nel terreno dell’ex sindaco di Lunamatrona. Alessandro Merici, attualmente consigliere di minoranza, ha denunciato il grave atto vandalico subito nella notte tra domenica e lunedì quando qualcuno ha danneggiato 150 viti dal suo vigneto, piante alte 50-60 centimetri. Sul fatto indagano i carabinieri della stazione del paese guidati dal comandante Carlo Maxia.

«Ho iniziato a lavorare nel 1991 e a preoccuparmi della cosa pubblica nel 1995. Ho anche sbagliato. Purtroppo o per fortuna chi fa, sbaglia. Ho chiesto anche scusa. Alcuni negli anni mi hanno tolto il saluto, alcuni si sono avvicinati, altri allontanati, ma sempre nel solco della civiltà», scrive Merici nel suo sfogo sui social. «Non è tanto il danno materiale, forse rigermoglieranno – continua –, il problema è se lo sfregio viene fatto come persona, come professionista o come amministratore locale?». Una domanda a cui non riesce a darsi risposte. «Come amministratore occupo i banchi dell’opposizione, non voglio credere che ci sia della ruggine da quando ero sindaco. Questo genere di atti vandalici non è nella cultura della nostra comunità. Possibile che siamo cambiati (in peggio) così tanto? Posso aver urtato una persona a tal punto? Non riesco a dare risposte a queste domande, però se l’ho fatto chiedo scusa pubblicamente». ( g. g. s. )

