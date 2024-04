Vandali nel sito archeologico 

Bottiglie in vetro e lattine lanciate all’interno dei locali, un pannello di vetro rubato e 5 vecchie sedie abbandonate nel loggiato: è questo il risultato dell’ultimo vandalico ai danni del fabbricato adiacente al sito archeologico di S’acqua salida utilizzato per tutte le attività legate all’area,. «Fare scampagnate o pranzi nell’area adiacente al sito non è un problema, purché l’ambiente venga rispettato. Tirare bottiglie all’interno, sporcare tutta l’area e usare il loggiato come una discarica non va bene», afferma il sindaco Damiano Aresu che per primo si è accorto dell’ennesimo atto vandalico e che ora lavorerà per installare un impianto di videosorveglianza. «Il sito archeologico, negli ultimi tempi, è visitato da tanti turisti. Questo comportamento non è di sicuro lodevole e mette in cattiva luce la nostra comunità», chiude Aresu.

