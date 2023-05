Vandali nel pozzo Santa Barbara 

Una scritta sul muro del “Pozzo Santa Barbara” crea lo sdegno dell’intera comunità iglesiente, ma gli autori si ravvedono del danno creato, si scusano e avviano le operazioni di pulitura.

Il danno

Uno dei beni culturali del territorio, denominato “Sa Macchina Beccia” è stato nei giorni scorsi oggetto di un atto di vandalismo che ha suscitato parecchio scalpore: una firma a caratteri cubitali e dai colori accesi ha attirato l’attenzione durante una passeggiata in zona San Giorgio del consigliere di minoranza e candidato a sindaco con FdI, Luigi Biggio, il quale ha immortalato lo scempio e denunciato sulla propria pagina social l’accaduto: «Ho chiesto a chi si fosse reso protagonista della deturpazione di un monumento storico, di poter porre rimedio al danno causato. - racconta - Il messaggio è stato recepito: sono stato contattato dagli autori del graffito e rassicurato sul fatto che si sarebbero attivati per riparare il danno. Sono consapevoli di aver commesso un errore». I lavori per cancellare la scritta sono, infatti, stati avviati nell’immediato dagli stessi ignoti autori : »N ei prossimi giorni proseguiranno per cancellare una volta per tutte l’espressione di un tipo di arte, sì da rispettare - precisa Biggio - ma che deve essere eseguita in degli spazi dedicati e non nelle mura di un monumento storico. È un buon segnale che la mia denuncia abbia fatto presa sulla coscienza degli autori, forse troppo giovani e privi della maturità necessaria per comprendere la gravità del gesto» .

L’analisi

Dello stesso parere il sindaco Mauro Usai che ribadisce come ogni forma d’arte debba essere accolta con grande piacere ed incentivata, ma di certo non deve essere espressa sui monumenti: «Quanto accaduto sarà uno stimolo in più per cercare di sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza. - dichiara Usai - Esistono in vari punti della città degli spazi messi a disposizione per poter esprimere questo tipo di arte, valuteremo di offrire degli ulteriori e cercheremo di sensibilizzare ad una consapevolezza rispetto all’importanza della testimonianza delle archeologie industriali e di tutto quello che circonda e caratterizza il territorio». Anche il candidato alla carica di primo cittadino del progetto civico Giuseppe Pes, condanna l’atto: «Quella del writer è certo di una forma artistica da rispettare, ma certo no può esprimersi in questo modo, ovvero creando danni alle strutture importanti. L’unico modo per evitare queste situazioni è quello di promuovere l’utilizzo degli spazi specifici per queste attività».