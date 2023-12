Vandali nel parco, presentata una denuncia 

Lampade per l’illuminazione distrutte, cestini dei rifiuti divelti, danneggiati gli attrezzi per l’attività fisica all’aperto e imbrattati i giochi per i bambini: nella notte tra mercoledì e giovedì ignoti hanno fatto visita al Parco del Canale del Generale, a Carloforte, lasciandosi dietro una scia di distruzione e danneggiamenti. Da ieri il parco comunale è chiuso, in attesa che siano fatte le riparazioni necessarie perché lo spazio verde a due passi dal centro sia di nuovo fruibile. Unanime la condanna della comunità carolina. «Ho appena presentato denuncia ai carabinieri per gli atti di danneggiamento - dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - e subito approveremo in Giunta la delibera per l’installazione di telecamere. Abbiamo deciso di chiudere il parco temporaneamente, fino a quando riusciremo a ripristinare tutti gli oggetti danneggiati, presumibilmente non riaprirà prima della fine di gennaio». Un mese per recuperare lo spazio verde riqualificato e attrezzato per passeggiate, work out all’aperto ma anche per eventi ed esposizioni ambientati in una location originale inaugurata a luglio 2021. (a. pa.)

