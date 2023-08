Vandali nel parco Fontana Noa danni al tronco di un leccio 

Vandali nel parco Fontana Noa a Sanluri: danneggiato in particolare il tronco di un albero di leccio. Un gesto che ha indignato i cittadini e il popolo di Facebook dove si parla di «azione ignobile». Anche il sindaco, Alberto Urpi, ha espresso parole dure nei confronti di chi distrugge un bene che è di tutti, in questo caso il parco rinato da poco alla periferia della città lungo la Provinciale per Villanovaforru. «Mi auguro – dice Urpi – che si riesca a individuare il responsabile. Intanto lo invito a farsi avanti, a chiedere scusa e a riparare al danno che ha fatto. Spero si tratti di una ragazzata, se così non fosse, si sappia che non ci lasciamo intimorire, continueremo a piantare alberi, ingrandire i parchi, abbellire la città. Sperando che primo o poi il bello riesca a educare gli stessi vandali». A scoprire lo sfregio al tronco dell’albero, uno dei tanti piantumati dal Comune, sono stati i giardinieri che erano impegnati nella manutenzione di routine.

Funtana Noa esiste da oltre mezzo secolo come località scelta dalle famiglie per trascorrere una giornata all’aria aperta. A lungo abbandonata, è stata restituita al pubblico nel 2017, dopo la messa in sicurezza e la riqualificazione, arredata con tavoli, barbecue, panchine all’ombra delle piante. Anche per questo l’atto vandalico ha suscitato tanta rabbia.

