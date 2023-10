Vandali nel parco, denuncia di Cadoni 

A Palmas Arborea, l’amministrazione comunale scende in campo per tutelare il parco del paese oggetto ultimi tempi di atti vandalici. Per questo, il sindaco Emanuele Cadoni ha firmato un’ordinanza di chiusura della zona danneggiata con l’invito a preservare il parco e ha informato che nel caso in cui dovessero ripetersi atti vandalici si procederà alla chiusura di tutto il parco. «Dispiace – dice Cadoni – prendere atto di questi atti. La speranza è che in futuro vengano evitati episodi del genere». ( g. pa. )

