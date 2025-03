Vandali nel parco dell’incuria 

Tornano in azione i vandali a Iglesias: a essere presi di mira, questa volta, sono stati i giochi per bambini situati lungo il Parco delle Rimembranze. Oltre alle solite “tag” eseguite con le bombolette spray, i vandali hanno spezzato le catene delle altalene e danneggiato alcuni giochi, scheggiandoli e rendendoli quindi pericolosi per i più piccoli. «A oggi non abbiamo uno spazio degno di essere chiamato parco giochi», racconta Barbara Piano, frequentatrice abituale dell'area verde che, attraverso un video lanciato sui social e diventato virale in pochi giorni, ne ha denunciato lo stato di degrado: «Soprattutto – aggiunge – manca uno spazio pulito e sicuro dove poter portare i bambini a svagarsi. Ora, con l'arrivo della bella stagione, si riprende a frequentare il parco ma persino gli scivoli sono impraticabili!».

Ruggine e legno marcio

Il parco giochi è stato realizzato nell’ambito di un progetto di riqualificazione avviato nel 2017 dalla giunta Gariazzo. Installati nel giro di pochi mesi, i giochi sono diventati un punto di riferimento per i pomeriggi dei bambini e per le famiglie nelle mattine domenicali. Tuttavia, essendo presenti da molti anni, gli attrezzi richiedono una manutenzione periodica che, assicura Barbara, non è mai stata effettuata: «Il Parco delle Rimembranze è il più frequentato della città proprio perché vi si trova uno scivolo, assente invece nelle altre aree gioco. Essendo interamente in legno, nel tempo non è mai stata eseguita alcuna manutenzione e la situazione è evidente: viti arrugginite in bella vista, legno marcio con il rischio di schegge, un dondolo completamente rotto e arrugginito, terra intorno ai giochi che, non appena piove, si trasforma immediatamente in fango... per non parlare della mancanza di panchine in prossimità dei giochi».

Gli altri raid

Quello del Parco delle Rimembranze a Iglesias non è un caso isolato: negli ultimi mesi anche i giochi di piazza d’Armi sono stati presi di mira, con una giostrina che non gira più e le molle di alcuni dondoli non fissate correttamente a terra.

Da venerdì, l’area del parco di fronte al cimitero, colpita dai vandali, è stata messa in sicurezza e l’altalena ormai inutilizzabile è stata rimossa.

Sfregio all’infanzia

Amareggiato l’assessore all’Arredo urbano, Francesco Melis: «Chiederemo presto i preventivi per sistemare l’area. Come amministrazione, stiamo facendo il massimo per rendere sempre più bella la nostra città ma purtroppo, per colpa di qualche maleducato, siamo costretti a intervenire costantemente nelle stesse aree. La cosa che più mi dispiace – conclude – è che questi giochi sono destinati ai bambini, e continuano a essere oggetto di atti vandalici da parte di persone che avrebbero dovuto superare da tempo il periodo dell’infanzia».

