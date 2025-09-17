VaiOnline
Carbonia.
18 settembre 2025 alle 00:16

Vandali nel parco del Rio Cannas 

In aumento gli atti di teppismo: abbattuto il parapetto del ponticello 

Gli atti di vandalismo nel nuovo parco lineare sul Rio Cannas non si fermano e riemerge il problema del teppismo in città. Ma ora monta anche una certa apprensione da parte di alcuni genitori: un gruppetto di adolescenti che frequenta lo skate park sotto il ponte che sovrasta il parco si divertirebbe a comportarsi con prepotenza nei confronti di altri coetanei.

Preoccupazione

È insomma di nuovo allarme per quanto avviene lungo il rio Cannas dove è sorto un nuovo parco la cui prosecuzione e arricchimento è in corso fra il campo sportivo Santa Barbara e via Mazzini. Ma se qui il cantiere operativo costituisce di fatto un deterrente, nel primo lotto già completato alcuni episodi lasciano ritenere che la situazione sia invece fuori controllo. Due sere fa qualcuno ha divelto le balaustre in ferro del vecchio ponticello in cemento che collega l’area di via Cannas dove esiste ancora lo skate park, ai palazzi di corso Iglesias. Probabilmente il parapetto del ponticello è stato abbattuto a calci. Al Comune, al momento, per questioni di sicurezza non è rimasto che transennare gli accessi. Ma questo è solo l’ultimo episodio. Andando a ritroso, una decina di giorni fa è stata rimossa una lastra molto pesante dal ponte in trachite di via Lucania che si affaccia sul parco e pochi giorni prima sono stati divelti i sampietrini di una parte della pavimentazione in un angolo del parco arredato con panchine. Tempo fa erano stati imbrattai con bomboletta spray alcuni punti luce ed erano state danneggiate alcune nuove fontanelle. Capita poi di rinvenire carrelli della spesa abbandonati.

Bullismo

Sotto il nuovo ponte, nel vecchio skate park (che verrà trasferito non appena conclusi in lavori del secondo e terzo lotto del parco lineare) alcuni genitori sui social lamentano anche la presenza di tanto in tanto di adolescenti i cui atteggiamenti, nei confronti di coetanei o di più piccoli, rasenterebbero talora il bullismo. «Se questa è la situazione – sottolinea Enrica Melis, una mamma che risiede in corso Iglesias – l’auspicio è che le autorità competenti prestino maggiori attenzioni al parco con passaggi frequenti e verifiche». Ma in molti si chiedono anche come mai non siano ancora state installate le telecamere di videosorveglianza, come quelle già montate in corso Iglesias contro l’abbandono dei rifiuti. «Due telecamere – anticipa l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – verranno installate molto presto nella zona del nuovo ponte con inquadrature a vasto raggio, e si ragiona sulla possibilità di incrementarne il numero». Ma il Comune non disdegna di ricevere sostegno dai cittadini: «Chiediamo se possibile – conclude l’assessore - la collaborazione di chi di fronte a quel parco ci vive o di chi lo frequenta».

