Vandali nel pallone-palestra, non si ferma la devastazione 

Nell’attesa dei lavori di riqualificazione, dopo la risoluzione del contenzioso con il Cagliari, la cittadella sportiva di Is Arenas continua ad essere in balia dei vandali. I balordi scavalcano i cancelli e entrano quasi ogni sera nello spazio che un tempo ospitava gli atleti. Nei giorni scorsi per l’ennesima volta, sono state sfondate le porte degli spogliatoi dell’atletica. Non è stato rubato niente e l’ipotesi è che a compiere il gesto siano dei senzatetto che poi dormono all’interno dei locali per andare via la mattina prima dell’arrivo delle società sportive.

E continua la devastazione del pallone-palestra Valery Melis. L’ultima bravata è il danneggiamento delle cabine che proteggevano gli impianti, tolte dalla loro sede e scaraventate a terra dove ora giacciono completamente distrutte. Sono poi all’ordine del giorno anche i lanci di pietre dalle gradinate e la distruzione di porte e tombini.

In una mattina qualunque fuori dai cancelli si guarda e si scuote le testa. «È davvero un peccato che abbiano lasciato questo impianto morire così» dice un passante Bruno Farci «prima il vento aveva distrutto le coperture poi i vandali hanno completato l’opera. Il problema è che però non ci hanno messo mano per ripararlo e adesso il Pala Valery è uno scheletro forse irrecuperabile. Chissà se faranno qualcosa quando inizieranno i lavori per lo stadio». Lavori che riguarderanno anche il ripristino della pista di atletica spazzata via per far posto allo stadio del Cagliari.

