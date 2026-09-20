Vandali nel palazzo comunale 

Una sassata, cristalli infranti e una scritta blu con lo spray sulla facciata di via Garibaldi: il palazzo comunale, nel cuore del centro storico e della movida serale, è finito di nuovo nel mirino dei vandali. E questa volta il caso sicurezza in città non ha niente a che vedere con le vie del rione San Simplicio al centro della manifestazione della scorsa settimana e molto probabilmente nemmeno con gli immigrati coinvolti negli episodi di criminalità.

Il blitz

Il blitz, dai contorni ancora da chiarire, nella serata di sabato quando i locali erano ancora affollati di clienti. La presenza di un folto gruppo di ragazzi giovanissimi che sciamavano con i loro scooter sulla centrale via Garibaldi intorno alle 23 ha attirato l’attenzione dei passanti. Sul posto è arrivata una volante della Polizia locale ma, secondo i primi accertamenti, gli atti vandalici sarebbero stati compiuti in precedenza, nella tarda serata.

Nell’ingresso di via Garibaldi, nell’accesso per gli uffici e l'aula consiliare, sono state danneggiate due vetrate mentre un’altra è stata imbrattata con una vernice spray blu. Alcune scritte blu compaiono anche nello storico muretto di granito sul lato opposto del palazzo che si affaccia sul corso Umberto. La situazione sarà probabilmente molto più chiara stamattina quando saranno visionate le telecamere di sicurezza.

Proprio le immagini hanno permesso di identificare l’uomo che il 2 settembre scorso aveva scagliato due pietre contro le stesse vetrate, un cittadino olbiese di 36 anni che è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Non è escluso che si tratti della stessa persona, un uomo con problematiche psichiche. Lo accerteranno le indagini della Polizia locale, diretta dal comandante Giovanni Mannoni.

Resta però lo sconcerto di fronte alla più importante sede istituzionale cittadina alla mercè dei vandali in un tranquillo sabato sera con i locali e le strade ancora affollati e la richiesta di un più efficace controllo del territorio.

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