Vandali nel cuore del Sinis  

È il cuore del Sinis: un quadro naturale dove si può ammirare il mare oristanese come in nessun altro luogo. Nell’Oasi di Seu però, tra la spiaggia di Maimoni e la borgata di Funtana Meiga, dove si sente solamente l’odore di lentisco e rosmarino, regna il degrado. Ma non solo, purtroppo la firma dei vandali è ovunque.

Gli edifici

Ad accogliere chi sceglie di passeggiare nei sentieri della riserva naturalistica ci sono tanti edifici abbandonati di proprietà del Comune che continuano ad essere presi di mira dai teppisti.

A pochi metri dalla torre di Seu, edificata nel 1500 e che purtroppo continua a sgretolarsi giorno dopo giorno, c’è un caseggiato giallo realizzato dal Comune nei primi anni Duemila che doveva ospitare la sede operativa del Parco di Seu, in realtà però mai sorto.

Adesso è un immobile abbandonato dove le porte sono state distrutte dai vandali, come anche le finestre. All’interno ci sono rifiuti di ogni genere. Pochi giorni fa l’ultimo atto vandalico: qualcuno sui muri ha voluto lasciare la firma con parole gravi e forti contro le donne.

L’esproprio

Una situazione che il sindaco di Cabras, Andrea Abis, conosce bene: «Anche questa volta interverremo per eliminare ciò che è stato scritto. Non conto più le volte che siamo intervenuti per tenere in ordine il caseggiato. Con tutte le difficoltà del caso, visto che in quella zona si arriva solo a piedi».

L’amministrazione comunale anni fa, dopo la costruzione dell’immobile, non riuscì ad ottenere l’esproprio della terra privata dove è sorto il caseggiato, ecco perché il progetto del Parco non decollò. «L’edificio è del Comune, ma la terra no - spiega Abis – per questo possiamo fare poco. Proporrò quanto prima ai proprietari di quel terreno di gestire assieme la struttura. Potrebbe essere una soluzione per evitare ciò che succede oggi».

Falasco abbandonato

Sempre all’interno dell’oasi di Seu esiste anche uno degli ultimi falaschi rimasti in piedi nel Sinis voluto sempre il Comune. Doveva essere una testimonianza della storia, un modo per far conoscere ai turisti le antiche abitazioni del territorio: ora però la capanna è abbandonata e aperta a chiunque passi.

Ma c’è anche un altro caseggiato di cemento armato che cade a pezzi: è il luogo dove si riposava durante la pausa di caccia don Efisio Carta, lo stesso che nel Novecento acquistò l’oasi, per poi passare sotto la guida del Wwf e poi dal 1997 dell’Area marina protetta del Sinis.

La Casa Seu

Ma non gode di ottima salute nemmeno il “Centro di esperienza di Casa Seu”, anche questa di proprietà del Comune. Da due anni, dopo il blitz dei vandali che riuscirono a entrare danneggiando porte, finestre e arredi, compreso l’impianto di videosorveglianza, non è cambiato nulla. Quello che un tempo veniva utilizzato dall’Area marina per organizzare progetti di educazione ambientale, ora è una struttura abbandonata che per rinascere ha bisogno di importante interventi. «Ad occhio e croce forse servono centomila euro - conclude Abis - Oggi però ci sono altre priorità».

RIPRODUZIONE RISERVATA