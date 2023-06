Vandali nel campo di basket: «Serve la videosorveglianza» 

Un nuovo atto vandalico è stato commesso negli impianti sportivi cittadini. Dopo il raid negli spogliatoi dei campi da calcio di qualche settimana fa, uno dei nuovi canestri da pallacanestro posizionati nel campetto dei giardini Lussu è stato danneggiato. «L'imbecillità a Guspini non manca denuncia l’assessore allo sport Marcello Fanari – che senso ha distruggere la cosa pubblica che cerchiamo di sistemare al massimo per il bene di tutti? Continueremo a mettere a disposizione questi servizi, perché la maggior parte dei fruitori se lo merita. Vedere questi vandalismi è fastidioso, ma noi andiamo avanti. Per rompere un canestro del genere ci vuole, inoltre, tanto sforzo». L’assessore era sul posto per controllare lo stato dei lavori dell’adiacente skatepark, che procedono spediti. Sui social i cittadini si mostrano seccati per l’ennesimo gesto e chiedono di posizionare un sistema di videosorveglianza. «È un posto frequentatissimo che va oltre la videosorveglianza. Ci vuole senso civico perché è uno spazio di tutti, chiunque nota persone che distruggono un bene comune, dovrebbe intervenire per cercare di fermare l’azione vandalica», sottolinea Fanari.

L’ufficio tecnico è già a lavoro per sostituire il canestro e restituire il campo funzionante ai tanti ragazzi che praticano sport in quell’area abbastanza frequentata. A luglio, inoltre il campetto è pronto ad ospitare il classico torneo 3 contro 3.

