Vandali in piscina, slitta la riapertura 

Due strutture chiuse da tempo, due beni immobili la cui riapertura era attesa a breve e che, invece, resteranno ancora indisponibili. Non si sa per quanto. Sono la casa di riposo Villa Ada e la piscina, “fuori servizio” rispettivamente da uno e due anni. Ma se nel primo caso il problema è legato a un contenzioso tra il Comune e associazione che la gestisce, nel secondo si è scoperto che l’interno è stato vandalizzato e in parte compromesso, tanto da rendere necessaria una spesa ulteriore di 200mila euro per rimediare ai danni.

La situazione

È la situazione attuale con la quale ha a che fare l’amministrazione cittadina. «Dopo le elezioni abbiamo incontrato il commissario e insistito per la riapertura di Villa Ada», sottolinea il sindaco Paolo Angioni.

Riguardo la piscina invece «abbiamo fatto due sopralluoghi con i tecnici: i lavori continuano ma adesso serve la video sorveglianza e mancano par concludere le opere circa 200mila euro». A fronte dei 500mila già spesi. «Spero nella riapertura a fine anno. Ora ci interessa prima di tutto terminare l’immobile, poi darlo in gestione. Mi dispiace perché l’abbiamo trovato in condizioni disastrose: è stato danneggiato, non era pronto all’apertura».

Assessore

L’ex assessore Andrea Onali, ora all’opposizione, ricorda che per Villa Ada «avevamo stanziato 40mila euro per il commissario, per la pulizia dei giardini e per altri lavori così da riaprirla». Sulla piscina era stato cambiato «tutto il sistema di climatizzazione, comprese le caldaie», quindi «è sorto il problema dell’adeguamento dell’impianto antincendio, in parte vandalizzato, ed eravamo in attesa di un preventivo per sistemare il sistema». I soldi «ci sono: abbiamo lasciato 2,4 milioni di euro di avanzo libero che la maggioranza può utilizzare con una variazione di bilancio. Tutto quello che si farà per riaprire la piscina avrà il nostro massimo appoggio».

Le opere

I lavori erano iniziati con mezzo milione di euro per la riqualificazione energetica con l’addio ai combustibili fossili a favore di soluzioni più moderne, efficienti e a basso impatto ambientale: un nuovo sistema termico basato su pompe di calore elettriche e un’unità di trattamento dell’aria capace di ridurre l’umidità e recuperare calore in modo intelligente. Verranno inoltre utilizzati moderni proiettori a Led dimezzando i consumi energetici dell’area vasca.

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