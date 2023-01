Vandali in piazza San Giorgio 

«Un episodio di inciviltà che questa mattina, al nostro rientro in ufficio, ci ha lasciato sgomenti», commenta il comandante della polizia locale, Nanni Nateri, «pensavamo di avere superato la fase della vandalizzazione del bene pubblico. Speriamo con le telecamere di riuscire a individuare i responsabili. Intanto abbiamo già avviato le indagini insieme ai carabinieri: chi ha compiuto questo gesto dovrà assumersi le sue responsabilità e ripagare quanto ha distrutto». Ma i raid non si non si sono fermati ai lampioni. I vandali, infatti, hanno lasciato traccia delle loro malefatte anche nel resto della piazza: sono stati ritrovati residui di petardi, botti e bottiglie, a testimoniare dove hanno scelto di festeggiare l’ultimo dell’anno.

E ancora una volta, a essere presa di mira, è stata piazza San Giorgio: sono stati buttati giù nove pali della luce che segnano il passaggio verso via San Biagio. Un’azione che non passerà inosservata: la Polizia municipale, infatti, sta esaminando i filmanti delle telecamere di videosorveglianza della zona, così da risalire agli autori dell’ennesimo raid in città.

Come ogni anno, il giorno dopo di Capodanno, l’amministrazione comunale di Quartucciu fa la conta dei danni provocati da chi festeggia la notte di San Silvestro devastando tutto ciò che trova nelle strade e nelle piazze.

Il raid vandalico

La condanna

«Sarebbe interessante capire che cosa spinge le persone a divertirsi distruggendo gli spazi pubblici», afferma il sindaco Pietro Pisu, certo di non voler far passare inosservato quanto accaduto e disposto a seguire tutte le vie necessarie per far pagare agli artefici del raid vandalico sia il danno economico sia quello penale. «Dobbiamo essere tempestivi e severi» aggiunge, «nel condannare questi gesti, intervenire per trovare i responsabili e dar loro una punizione esemplare. Sono azioni che non possono restare impunite e che soprattutto non devono ripetersi. Intanto abbiamo subito provveduto a ripulire la piazza e a rimuovere i pali distrutti, ma li sostituiremo subito con dei nuovi».

Il bilancio dai danni

Quartucciu non è nuova ad atti di questo tipo: tra il 2020 e il 2021 sono stati numerosi e diversi gli spazi vandalizzati dai giovani, molti dei quali identificati grazie alla videosorveglianza. In passato alcuni adolescenti sono stati immortalati mentre con gli scooter attraversavano le aiuole davanti alla chiesa di San Giorgio. Tempo prima altri minorenni sono, invece, stati beccati mentre entravano nella biblioteca di via Pertini e, sempre nello stesso periodo, una mamma aveva permesso alla figlia di imbrattare i giochi di piazza Sunda. Ancora durante le festività natalizie, qualcuno con un sasso aveva distrutto il portoncino del palazzo comunale in via Nazionale, poi due giorni dopo, in zona rossa, un gruppo di ragazzi aveva dato fuoco all’alberello addobbato dai bimbi delle scuole.

