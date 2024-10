Vandali in piazza Duomo, imbrattati palazzi storici 

Vandali scatenati sui muri dei palazzi storici di piazza Duomo. Nella notte tra sabato e domenica ben otto muri sono stati deturpati con scritte in rosso, imbrattando in questo modo alcuni stabili, tra l’altro appena riqualificati, che si affacciano sulla cattedrale. “Uno scempio”, così il sindaco Giuseppe Mascia giudica il gesto dell’ignoto o degli ignoti compiuto su una delle zone più attrattive della città. «Nella imminente sessione di bilancio - promette - prevediamo di investire alcune centinaia di migliaia di euro per installare le camere di videosorveglianza e renderle attive». L’area del Duomo è spesso “vittima” di gesti simili, con graffiti lasciati sul basolato o addirittura sulle mura della chiesa.(e.fl.)

