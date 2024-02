Vandali in centro, ora è allarme 

L’amara sorpresa l’ha fatta che era ancora buio, appena arrivata per aprire l’attività. «Erano le 6,30», racconta Giorgia Trincas, titolare del Cafè Louge Bar Sa Prazza in piazza Santa Maria, «e ci siamo subito accorti del danno: le pietre a terra, il vetro rotto».

Ancora una volta nella zona, al confine con viale Colombo, i balordi hanno lasciato il segno. Prima hanno cercato di spaccare il vetro con una pietra, poi non riuscendoci, hanno portato via una delle grosse mattonelle che reggono gli ombrelloni del vicino locale Locanda Caddeo, «ma non ci sono riusciti nemmeno con quella», aggiunge Trincas, «i nostri sono vetri antisfondamento, e antiproiettile, ed è quasi impossibile spaccarli. Resta il fatto che adesso dovremo sostituirli e la spesa sarà ingente e che dovremo di nuovo pagare un servizio di sicurezza notturna».

I fotogrammi

La tentata incursione è registrata nelle immagini delle videocamere di Sa Prazza e dei locali vicini. Si vede un giovane, con il volto coperto da una sciarpa, che scaglia la pietra contro il vetro «e due che gli facevano da palo», dice ancora la titolare, «non abbiamo dubbi che tra loro ci fosse una donna». Le immagini, «le abbiamo portate alla polizia, ma la questione purtroppo è sempre la stessa: non possono essere utilizzate per arrestare i colpevoli perché questi devono essere colti in flagranza di reato. In pratica ci sentiamo sempre più soli e indifesi contro questa gente». Tanto più che, «qui noi siamo solo ragazze, con un’ attività che resta aperta fino a dopo l’una di notte, con tutti i pericoli che ne conseguono». Qualche tempo fa sempre a Sa Prazza era stato rubato persino uno dei grossi ombrelloni sistemato nell’area ristoro esterna: era stato poi ritrovato gettato nei pressi di via Della Musica.

I precedenti

E quello di ieri non è certo l’unico episodio. «Alla fine di gennaio», aggiunge Trincas, «in una settimana hanno sfondato due volte il vetro del ristorante Taccas e una volta quello di Locanda Caddeo entrambe in viale Colombo. Ormai è routine».

Infatti tra i commercianti della zona tra viale Colombo e piazza Santa Maria a regnare sono l’amarezza e la paura.

«Purtroppo non ci sentiamo sicuri», dice la commerciante Marina Cuccu, «anche se si hanno le telecamere non servono a niente perché i responsabili restano impuniti se non colti sul fatto. L’ora peggiore è quella tra le 3 e le 4 . Andiamo a letto con il terrore di alzarci la mattina e trovare la sorpresa oppure che ti squilli il telefono perché l’antifurto suona in piena notte».

Anche Marcella Foti ha la sua attività in viale Colombo e dice: «Non possiamo certo dormire in negozio per difendere le nostre attività. La zona è molto isolata, forse ci vorrebbero ancora più controlli. Poi soprattutto quel tratto tra piazza Santa Maria e viale Colombo, dove ci sono i locali notturni, è il più colpito, anche se tutti in passato abbiamo avuto più o meno problemi. C’è una situazione difficile, non si può negare».