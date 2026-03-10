VaiOnline
Sant’Antioco.
11 marzo 2026 alle 00:20

Vandali in azione nelle aiuole di piazza Umberto 

Inaspettato allagamento della piazza Umberto e dell’adiacente via Garibaldi, nella notte tra domenica e lunedì a causa di un tubo che alimenta aiuole e zampilli della centralissima piazza, recentemente rifatta, tranciato con l’utilizzo di un coltello. A confermare che l’episodio sarebbe riconducibile a un atto vandalico, è stato il sindaco Ignazio Locci. «Dispiace constatare che effettivamente si tratta di un atto vandalico – ha dichiarato –. Oltre allo spreco d’acqua e all’allagamento della strada, siamo stati costretti a chiudere la tubazione che alimenta le aiuole, in attesa dell’intervento di ripristino».

L’episodio ha suscitato amarezza tra i cittadini, soprattutto perché colpisce un’area centrale recentemente riqualificata, frutto di interventi pensati per migliorare il decoro urbano e la vivibilità della piazza. Un gesto che non solo ha provocato danni materiali, ma ha anche imposto un intervento immediato per mettere in sicurezza l’impianto e limitare ulteriori perdite. Resta ora da capire chi sia il responsabile di un’azione tanto inutile quanto incomprensibile. Un gesto che, oltre a non divertire nessuno, finisce per danneggiare l’intera comunità, chiamata ancora una volta a fare i conti con comportamenti che nulla hanno a che vedere con il rispetto degli spazi pubblici. Anche i commercianti della zona stanno riscontrando danni alle vetrine e agli ingressi dei negozi.

