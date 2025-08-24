Vandali in azione nella basilica 

Installazione di telecamere, porta sprangata e maggiori controlli: sono le contromisure per proteggere la basilica di San Simplicio. La chiesa più importante per gli olbiesi ha bisogno di questo, parrocchia e Diocesi stanno correndo ai ripari dopo una serie di episodi che sono emblematici della condizione di alcune zone di Olbia. Anche intorno alla basilica, come in altri quartieri della città, stazionano spesso persone molto giovani, senza una casa, senza un lavoro, che hanno anche cercato di bivaccare dentro la chiesa. Nei giorni scorsi alcuni fedeli molto anziani sono stati seguiti da tre persone sino all’ingresso dell’edificio di culto.

La decisione

Il parroco, don Antonio Tamponi, nei giorni scorsi ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook: «Con ponderato dispiacere, per le ragioni che tutti sanno, benché meta di apprezzamento da parte di moltissime persone, e non solo visitatori, ma anche persone oranti, quando non vi è l’assistenza dei controlli museali, la Basilica rimarrà chiusa, per motivi di sicurezza, dalle 12 alle 17.30. Non ho commenti da fare, è una determinazione che era prevedibile, visibile e apprezzabile». In realtà le telecamere sono state attivate da tempo e non sono state sufficienti. Don Francesco Tamponi, responsabile dell’Ufficio beni culturali della Diocesi di Tempio, aggiunge: «Quando non c’è il personale della cooperativa che accompagna i visitatori succede di tutto. Purtroppo non ci sono alternative ai provvedimenti più severi». Ma il problema non è solo per la basilica, la situazione di insicurezza riguarda tutta la zona intorno alla chiesa. Anche le forze dell’ordine sono in difficoltà, si parla di fronteggiare persone che non hanno una posto dove vivere e sono state protagoniste di episodi di una certa gravità. L’ultimo avvenuto nei giorni scorsi, un ragazzo di origini tunisine, 21 anni, ha messo a dura prova il personale dell’Arma dei Carabinieri dando l’assalto anche a un pullman dell’Arst.

«Siamo disarmati»

L’assessora comunale ai Servizi sociali, Simonetta Lai, conosce bene il problema e spiega: «Noi come servizio sociale comunale possiamo garantire alcune prestazione minime a queste persone, un pasto e un posto letto, ma non essendo residenti e spesso non essendo neanche mai state identificate, di fatto non possono essere aiutate con interventi efficaci. Alcuni settori della città stanno affrontando una situazione complessa, è vero. Ma gli strumenti a nostra disposizione sono quasi inesistenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA