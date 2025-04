Vandali in azione nel parco per bambini di via Marconi 

Atti vandalici nell'area giochi dedicata ai bambini appena installata in via Marconi. Il sindaco Mario Puddu non ci sta, tanto da aver denunciato l'accaduto con un post nella sua pagina Facebook: «Stiamo proseguendo nel nostro intento di realizzare, in tutti i quartieri di Assemini, delle aree dedicate ai più piccoli e allo sport. Nonostante il nostro impegno, abbiamo dovuto registrare degli episodi spiacevoli di vandalismo: in un piccolo giardinetto posizionato di fronte al bocciodromo, che abbiamo dotato di arredo urbano per i bimbi, per tre notti consecutive i vandali hanno rimosso nuovamente i pannelli anti trauma installati nonché rovinato e distrutto ciò che era possibile».

Per questo, momentaneamente, verranno sospesi i lavori fino all’installazione delle telecamere: «Dispiace che per colpa di pochi individui debbano pagare tutti. A ogni modo continueremo a impegnarci per isolare questi atti di inciviltà».

«In via Marconi - ha precisato l'assessore Venturelli - stiamo riqualificando una piccola area pubblica situata un quartiere che non aveva ancora aree dedicate anche ai bambini e dove c’è una bellissima opera dell’artista Manu Invisible sullo sfondo». (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA