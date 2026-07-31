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L’allarme.
01 agosto 2026 alle 00:15

Vandali in azione la notte in piazza Azuni 

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Di mattina ritrovo degli anziani, di sera covo di incivili. È a due facce lo spazio con panchine e aiuole in piazza Azuni dove dall’imbrunire si riuniscono gruppi di ragazzini che lasciano cartoni di pizza, bottiglie di birra e altri rifiuti che restano lì fino a quando la mattina gli operai della De Vizia sono costretti a ritirare tutto.«È un’indecenza» dice Bruno Basciu, «non dovrebbero permettere che trasformino la piazza in una discarica. Lasciano di tutto soprattutto bottiglie, tanto che se arriviamo presto, prima che passino a pulire non possiamo nemmeno sederci».

Un fenomeno che si presenta soprattutto in queste calde sere estive. E non succede solo in piazza Azuni. Lo scenario è lo stesso anche in piazza IV Novembre dove, andati via gli anziani, di notte arrivano i gruppi di giovani che spesso disturbano sgommando anche con le auto.Altro caso la piazzetta di via Monsignor Angioni dove è stato distrutto tutto l’arredo urbano.

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