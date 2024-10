Vandali in azione: fuori uso l’ascensore di Santa Chiara 

Castello ancora una volta isolato, o quasi, per gli ascensori fuori uso. L’impianto di viale Regina Elena, accanto all’ex sede de L’Unione Sarda, ieri non era in funzione così come quello di Santa Chiara, dopo un raid vandalico. E oggi, come comunicato dagli uffici del Servizio Opere strategiche, mobilità, infrastrutture viarie e reti del Comune sarà fermo anche l’ascensore “Unione Sarda Alto”: tra le 8 e le 14 verranno infatti svolte delle manutenzioni ordinarie periodiche obbligatorie.

Le segnalazioni sull’ennesimo disagio vissuto in particolare dai residenti nel quartiere di Castello sono state numerose. Il comitato Abitanti di Casteddu de Susu si è fatto sentire, evidenziando ancora una volta lo stop forzato degli impianti: «Ancora una volta risultano fuori servizio l'ascensore che porta in piazza Goffredo Angioni, ex piazza Santa Caterina, e quello a fianco a L'Unione Sarda». Il primo ha ripreso poi a funzionare. Il secondo no. E c’è chi ha segnalato il comportamento di alcuni turisti nell’uso dell’impianto che porta a Castello: «Lo utilizzano come ascensore panoramico, facendo su e giù a piacimento».

Dal Comune assicurano: «L’impianto “Unione Sarda Basso”, attualmente in fase di adeguamento per l’ampliamento della portata, riprenderà regolarmente l’esercizio a partire da lunedì 28 ottobre». Più complicata la situazione dell’ascensore di Santa Chiara: «C’è stato un atto vandalico che ha danneggiato irreparabilmente le porte automatiche dell’impianto che dunque resterà fermo sino alla completa sostituzione della componentistica di sicurezza necessaria. A seguito dell’evento, è stata presentata una regolare denuncia alle forze dell’ordine che stanno procedendo con le indagini. Gli autori dell’atto vandalico sono stati identificati grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza». Ora rischiano una denuncia.

Dall’amministrazione aggiungono: «Tutti gli interventi saranno condotti con la massima celerità per di ridurre al minimo i disagi per gli utenti. L'invito è quello di prestare attenzione agli avvisi e alle comunicazioni future riguardanti la riattivazione degli impianti».

