Vandali in azione: fontana danneggiata 

Atto di vandalismo a Sestu sulla pista ciclopedonale in via San Gemiliano: la fontanella installata da un anno è stata buttata giù e danneggiata. Va detto che la fontana, da quando è stata sistemata, non ha mai funzionato suscitando più di un malcontento. Residenti e ciclisti che amano percorre questa strada hanno comunque criticato duramente questa azione. «C’è ancora tanto da fare per l’educazione civica di certe persone», commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «procederemo al ripristino della fontanella». (g. l. p.)

