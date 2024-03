Vandali in azione durante la notte 

Vandali scatenati nella notte ad Assemini. I residenti puntano il dito contro un gruppo composto da una decina di ragazzi che spesso si riuniscono nel muretto esterno della casa campidanese che si affaccia su piazza Sant’Andrea. Generalmente si limitano a lasciare qualche cartaccia in giro, mentre nella notte tra sabato e domenica sono andati oltre: con spranghe in mano hanno rotto i vetri di un infisso e alcune tegole, buttato a terra bottiglie di vetro e i contenitori della differenziata con il loro contenuto.

Anche altre le segnalazioni giunte nella mattinata di ieri, tra le quali la rottura di alcune fioriere in via Sardegna e degli specchietti di almeno due autoveicoli. cittadini sperano nel funzionamento delle telecamere per poter individuare i responsabili. Intanto alcuni di loro hanno fatto denuncia al comando dei carabinieri di Assemini e avvertito l’amministrazione comunale.

