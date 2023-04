Vandali in azione: divelti i cestini  

Cestini divelti in piazza della Musica, così come in piazza della Libertà e piazza Dettori. Si susseguono le segnalazioni di raid vandalici compiuti nell'ultima settimana e, in modo particolare, nel weekend delle festività pasquali.

I primi danni sono stati registrati nella grande area verde ai margini di via Verdi. «Mi hanno segnalato il cestino divelto mercoledì in piazza della Musica», chiarisce il consigliere Federico Porcu «mi sono attivato per farlo rimuovere già giovedì mattina prima che finisse chissà dove». Altri recipienti per la differenziata sono stati poi danneggiati anche in due altre piazze: l’ultima segnalazioni ieri pomeriggio in piazza della Libertà. Ogni anno il Comune spende migliaia di eruo per ripristinare i danni provocati dai vandali, tanto che in alcuni spazi (zona di Vittorio) sono stati addirittura rimossi tutti gli arredi.

