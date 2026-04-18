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San Sperate.
19 aprile 2026 alle 00:25

Vandali in azione, danneggiati i dissuasori di parcheggio 

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Gli episodi di vandalismo continuano a colpire San Sperate. Ad essere vittime degli atti di danneggiamento, questa volta, sono stati i dissuasori di sosta posizionati in alcune aree del paese.

I paletti erano stati installati qualche settimana fa in diverse strade del centro abitato, tra cui via Monastir, via Sassari e via Roma, per disincentivare i parcheggi selvaggi e per garantire sicurezza stradale e viabilità. Da qui la decisione di montare dei dissuasori, che però sembra non aver incontrato il favore di qualche cittadino. Nei giorni scorsi sono stati registrati episodi di manomissione o addirittura rimozione dei paletti nella via Monastir e nella via Roma.

Un atto vandalico fortemente condannato dall'amministrazione comunale, che ha dichiarato, in un post sui social, di aver già avviato le dovute verifiche per rilevare i fautori del fatto e di voler procedere a riposizionare i dissuasori. L'episodio si aggiunge ad una lista di situazioni spiacevoli che si sono verificate recentemente, l'ultimo risalente alla giornata di ieri. La ditta incaricata della pulizia stradale, infatti, ha segnalato il furto di un decespugliatore e di una tanica di miscela avvenuto mentre gli operatori erano impegnati nella pulizia delle strade.

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