Vandali in azione all’ecocentro 

A meno di dieci giorni dal Consiglio comunale sulla legalità, un nuovo atto vandalico ai danni del Comune di Talana. Ignoti hanno danneggiato il cancello d'ingresso e la recinzione dell’ecocentro comunale per portare via un cavo elettrico e un gruppo elettrogeno guasto. Il 15 febbraio l’assemblea sulla legalità, convocata dal sindaco Christian Loddo, era stata disertata dai cittadini, esclusi gli alunni delle Medie. In quella circostanza si presentarono il comandante dei carabinieri di Lanusei Marco Mastrovito. Il primo cittadino, che presenterà denuncia, esterna una forte preoccupazione: «Assistiamo ad una ennesima violazione dei diritti della comunità per l’ingordigia di pochi. Chiedo se è ciò che vogliamo e se vogliamo provare a reagire in qualche modo, assumendoci noi per primi la responsabilità di ciò che accade». Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Talana.

RIPRODUZIONE RISERVATA