Vandali in azione al parco degli Scolopi di Sanluri. Nei giorni scorsi gli abituali frequentatori hanno filmato i danni al bar chiuso da circa un anno e all’area che lo circonda. In un muro esterno del caseggiato è comparso un buco, intorno alla struttura ovunque pezzi delle attrezzature e degli arredi distrutti. Parte dell’olio esausto, conservato in diverse taniche, considerato un rifiuto pericoloso, è stato rovesciato sul pavimento rendendolo scivoloso, tanto che un ragazzino è caduto sopra, male al ginocchio, ma nulla di grave. Divelta poi la porta della casetta in legno destinata ad accogliere i rifiuti imbustati, pronti per la raccolta differenziata. «Uno spettacolo indecoroso - racconta un ex vicesindaco, Ottaviano Mocci - soprattutto pericoloso per via degli oggetti arrugginiti a terra, come tanti chiodi. La struttura chiusa non giustifica l’abbandono fuori dall’ingresso e negli angoli laterali del materiale che sarebbe dovuto andare in discarica. C’è stato tutto il tempo per farlo». Il Comune si è già attivato per riaprire il locale, in vista dell’estate ormai alle porte, quando il parco, attrezzato di giochi per bambini, è molto frequentato dalle famiglie. Il bando di gara per la nuova gestione scade l’8 giugno. Avrà la durata di otto anni e, in base al fatturato quantificato in un 1.427.157 euro, l’importo a base d’asta è di sei mila euro l’anno. La novità è che i servizi ai cittadini all’interno del parco avranno gestioni diverse. (s. r.)

