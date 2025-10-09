Vandali in azione a Villanova: danneggiata l’opera di Sciola dedicata a Antonio Gramsci 

Le pietre questa volta restano mute per l’indignazione. Lasciate in terra da ignoti teppisti come fosse semplice ghiaia e non l’opera di uno dei più grandi artisti che l’Isola abbia conosciuto negli ultimi decenni. L’ennesimo raid vandalico notturno nei giorni scorsi ha preso di mira infatti la scultura di Pinuccio Sciola dedicata a Gramsci e inaugurata nel 2018 nell’omonima piazza a due anni dalla scomparsa del maestro di San Sperate. La stele, finemente lavorata faceva parte della collezione delle “pietre sonore”, capolavori di arte e ingegneria che dal gelido basalto facevano nascere suoni che scaldavano cuori e menti.

Non certo quelle del gruppo che un paio di notti fa ha preso a calci ripetutamente la stele staccandone i piccoli cubi che adornavano la parete anteriore dell’opera. Uno sfregio che non è passato inosservato la mattina successiva in una delle strade più trafficate della città e che ha subito fatto esplodere l’indignazione dei cagliaritani sul web.

Indagini

Sarà ora compito delle forze dell’ordine risalire nei tempi più rapidi possibili all’identità dei responsabili del gesto tanto vile quanto difficilmente riparabile se non con un’operazione di restauro complessa e lunghissima per permettere di ricomporre il minutissimo puzzle di pietra che compone l’opera. Un processo che tuttavia non permetterà alla scultura di suonare come originariamente concepito.

La piazza, popolata da bar e ristoranti e soprattutto dalla vicina caserma dei carabinieri, è circondata dalle telecamere. una di queste potrebbe aver ripreso il raid permettendo di incastrare i colpevoli.

L’amarezza

L’opera, intitolata “Il carcere di Gramsci” da quasi otto anni impreziosisce il centro della città. Donata al Comune dalla famiglia Sciola nel 2018, due anni dopo la morte dell’artista, era diventata un piccolo grande gioiello degno di un museo fruibile però tutti i giorni da passanti e automobilisti.

Il maestro di San sperate l’aveva attentamente pensata come un omaggio alla «libertà dalla prigionia, ma anche alla memoria inserita nella pietra. In un unico blocco sono state scolpite le sofferenze di chi viene privato della possibilità di muoversi liberamente. Con riferimento alle sofferenze in carcere dello stesso Gramsci».

RIPRODUZIONE RISERVATA