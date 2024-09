Vandali in azione a Sos Molinos Spray sulla cartellonistica 

I soliti ignoti di nuovo in azione a sos Molinos, dove sorgono le cascate. Stavolta i vandali hanno cancellato, con una bomboletta spray, il nome del Comune di Bonarcado che è responsabile di quell’ingresso. Immediato però il ripristino della cartellonistica da parte della sindaco, Annalisa Mele.Il sito naturalistico Sis era stato colpito dal grande incendio del 2021 e da quel momento è interdetto. Tuttavia incuranti del pericolo tantissimi turisti si avventurano giù per il sentiero per visitare le cascate.

La sindaco Mele ribadisce che «l’area è soggetta a rischio idrogeologico elevato, e potrebbero verificarsi situazioni serie di pericolo per l’incolumità delle persone in caso di accesso. Stiamo facendo il possibile per tenere sotto controllo l’area, e fra non molto installeremo la videosorveglianza». Il Comune ha già investito 450mila euro della programmazione territoriale dell’Unione del Montiferru, per la rigenerazione dell’area naturalistica più a valle, per creare un’area attrezzata e ha ripristinato la linea elettrica e quella idrica, sistemando anche una grande vasca di accumulo dell’acqua per il servizio antincendio. Altri 280mila euro sono a disposizione per il ripristino idrogeologico e messa in sicurezza del costone roccioso soprastante sos Molinos, e 130mila per rifare recinzioni, sistemare il punto di ingresso e la pulizia del rio. «Salvaguarderemo l’area e nel contempo creeremo una zona di sosta e ristoro confortevole per escursionisti e per le famiglie», conclude Mele.

