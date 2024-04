Vandali in azione a Normann: rubato il cartello turistico 

Era stato installato a Seddas Modditzis, nei pressi del Villaggio Asproni nelle campagne tra Iglesias e Gonnesa, dai volontari dell’associazone Villaggio Normann, con altri 10 pannelli descrittivi distribuiti nei Sentieri della Memoria per dare indicazioni agli escursionisti: è stato rubato, forse per impadronirsi del pannello in legno (valore qualche decina di euro), ora al suo posto c’è il vuoto.

A denunciare l’accaduto è l’associazione Villaggio Normann: i volontari hanno riscoperto e ripulito gli antichi sentieri minerari, hanno collaborato a stretto contatto con Forestas, ottenendo l’inserimento dei percorsi nel catasto regionale dei sentieri. Impegno, lavoro e sacrifici per promuovere l’ambiente e valorizzare una risorsa, fino a quando una mano ignota decide di smontare e portare via il pannello con tutte le indicazioni del sentiero, la cartografia e le descrizione bilingue delle caratteristiche ambientali dei sentieri.

«È un danno per gli escursionisti e per la nostra associazione - dice il presidente di Villaggio Normann, Pierluigi Carta - il pannello in legno costa qualche decina di euro mentre il tabellone serigrafato ci è costato 300 euro. Presenteremo sicuramente una denuncia ma ci stiamo già attivando per ripristinarlo. C’è da riflettere su quanti danni vengono arrecati al nostro patrimonio solo per predare una pietra, un minerale, una maniglia o un cartello».

