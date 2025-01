Vandali immortalati dalle telecamere 

Immortalati dalle telecamere: i vandali che hanno agito durante i festeggiamenti di Capodanno, arrecando diversi danni per le vie del centro storico e non solo, non hanno tenuto conto di questo rischio.

Indagini

Il Comune di Iglesias ha fatto avviare le indagini riguardanti i danneggiamenti di fioriere, aiuole e targhe che raccontano la storia della città: danni perpetuati non solo contro privati cittadini, ma anche contro la stessa immagine della città. Attraverso le indagini condotte dalla polizia locale, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza situate nei vari punti strategici del centro, i responsabili di alcuni dei danni segnalati sono già stati identificati e verranno convocati per rendere conto delle loro azioni. La maggior parte di questi ragazzi è minorenne e, pertanto, i ragazzi dovranno presentarsi al colloquio accompagnati dai genitori. «Come monito alle bravate che stanno coinvolgendo il centro storico – dichiara il vicesindaco Melis – ricordiamo che è vietato, specialmente in tutte le piazze del centro storico, giocare a pallone e utilizzare biciclette». Infatti, poiché i danni sono stati concomitanti ai festeggiamenti di Capodanno, inizialmente si era ipotizzato che fossero legati all’uso di qualche petardo. Tuttavia, le immagini acquisite dimostrano che a causare il danneggiamento della targa storica di piazza Municipio è stata una pallonata tirata da un minorenne. «Abbiamo anche altri danni su cui le indagini sono ancora in corso – prosegue Melis – e stiamo verificando con attenzione ogni dettaglio. La stessa cosa vale per i danni arrecati alle scalinate lungo le mura storiche che portano al castello Salvaterra».

I video

Attualmente, la polizia locale sta analizzando anche alcuni video registrati nei giorni successivi alla notte del 31 dicembre, in merito ai danneggiamenti di alcune abitazioni private nella zona prossima alla chiesa di San Francesco. L'obiettivo è rintracciare gli autori di questi atti vandalici che da quest’estate continuano a danneggiare le abitazioni di via della Zecca e delle vie adiacenti ad essa. Per contrastare questo fenomeno, l’amministrazione comunale promette un rafforzamento dei sistemi di sicurezza: «Da qui ai prossimi mesi verrà installata una quindicina di telecamere in più. Gli abitanti del Comune saranno ancora più sicuri rispetto a oggi».

È dunque presto per capire se alla base dei danneggiamenti di Capodanno sia coinvolta la cosiddetta “banda di San Francesco”, nota per colpire maggiormente le case private piuttosto che gli arredi urbani. «Con l’introduzione della Ztl – ribadisce Melis – sono state installate altre 12 telecamere in tutta la città, e scopriremo anche chi, da troppi mesi, disturba la quiete dei residenti prossimi alla chiesa di San Francesco». Si confida che queste misure da oggi in poi possano fungere da deterrente, riportando ordine e serenità tra i cittadini.

