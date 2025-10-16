Vandali fanno a pezzi la vetrata 

La segnalazione è arrivata mercoledì, intorno alle 18.30, quando non era ancora buio. Ignoti vandali hanno infranto un vetro in piazza Mameli, dietro all’ExMè, un edificio da tempo al centro dell’attenzione per episodi di degrado. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha avviato le prime indagini. Si tratta dell’ennesimo episodio che evidenzia la situazione critica di alcune aree della città, in particolare quelle più isolate, dove si radunano gruppi di minori che troppo spesso fanno uso di alcolici e sostanze, per poi danneggiare gli spazi pubblici.

Casotti dimenticati

È importante precisare che l’ExMè non è in abbandono. La struttura principale ospita iniziative rivolte anche ai più giovani. Un presidio importante, ma basta fare dieci metri e affacciarsi nella zona laterale, dove si trovano alcuni box inutilizzati, che versano in condizioni molto diverse. Quei locali, che in origine avrebbero dovuto contribuire al rilancio dell’area, oggi sono vuoti e incustoditi. Ma soprattutto offrono riparo ai ragazzi che cercano un luogo appartato, lontano da occhi indiscreti. La posizione isolata - a distanza dalle strade trafficate dalle auto - favorisce situazioni di incuria, vandalismo e microcriminalità. Nonostante in ogni angolo ci siano telecamere. Evidentemente non sufficienti alla deterrenza.

Tra pericolo e incuria

Basta fare un giro tra i casotti per rendersi conto del fenomeno: pezzi di marmo sono stati staccati con forza dalle gradinate laterali che portano verso la scuola Podda. Le luci laterali segnapasso, originariamente incassate nei muretti, sono state rotte, così come le luci a terra: al loro posto restano buchi scoperti che rappresentano un concreto rischio per i passanti, soprattutto nelle ore serali, quando la scarsa illuminazione può farli inciampare o cadere. I vetri sono rotti, le scritte coprono muri, e in diversi punti sono visibili ulteriori danni, dovuti a incuria e atti vandalici ripetuti.

Segnali allarmanti

Non è la prima volta che l’ExMè viene preso di mira. Il caso più grave risale alla notte di Natale, quando un distributore automatico di bibite proprio nel primo box sulla piazza Mameli venne distrutto da un incendio. Ora la polizia locale sta acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza, nella speranza di identificare i responsabili e di capire meglio l’accaduto. Il problema si estende anche ai vicoletti dietro la struttura. Le scritte, il degrado e la presenza di ragazzini in zone appartate che consumano marijuana o bevono sono segnali evidenti di un disagio crescente.

