Vandali e rifiuti nel parco Lineare, l’ira dell’assessore 

Rifiuti abbandonati dopo il pic-nic all’aperto nel parco Lineare di Selargius. Tutto immortalato da diversi cittadini indignati, e non è il primo episodio verificato nel polmone verde che attraversa la città.

«Dispiace constatare ancora una volta che non tutti hanno ancora imparato le più basilari regole del vivere civile», commenta amareggiato l’assessore al Verde pubblico Gigi Gessa. «La conferma sono i tanti atti vandalici compiuti ai danni della cosa pubblica, in particolare di panchine e arredi dei parchi, e anche il comportamento di chi ha pensato bene di abbandonare i rifiuti sul tavolino invece di buttarli nel vicino cestino. Atti che mi indignano come cittadino prima ancora che come assessore», aggiunge Gessa, «e che ci costringono a usare risorse preziose per le riparazioni».

Il riferimento è agli altri episodi simili registrati un po’ ovunque: nel parco Lineare in primis, dove - oltre ai rifiuti lasciati dopo cene e merende nei tavolini in legno - sono state sfondate le porte dei bagni, ma anche la nuova area con i giochi per i bambini realizzata nella lottizzazione Tranzellida, in questo caso sono stati distrutte alcune luci al led posizionate ai bordi del parco. E dove di recente il Comune ha investito ulteriori risorse per installare le telecamere.

