Vandali e ladri scatenati, cresce la paura 

La scia di atti vandalici, e furti nelle auto in sosta, prosegue nonostante denunce sui social e dai carabinieri della stazione locale. Un fenomeno che a Selargius, come in altri centri del Cagliaritano, va avanti da alcuni mesi in diverse zone della città. Fra le ultime segnalazioni c’è San Lussorio, dove un’utilitaria parcheggiata per strada è stata presa di mira da qualche malvivente (probabilmente lo stesso che agisce da tempo) che ha distrutto un finestrino posteriore alla ricerca di soldi e qualche oggetto prezioso.

Stesso episodio qualche notte fa tra via Angioy e viale Vienna: anche in questo caso il vetro di un veicolo è stato frantumato e portata via qualche moneta trovata nel cruscotto. Segnalazioni simili da via Bellini, sempre un furto in un’auto in sosta. «La situazione è allarmante e preoccupante», dice il consigliere di minoranza Riccardo Cioni. «I cittadini non si sentono al sicuro. Il suggerimento al sindaco e alla Giunta sempre lo stesso che faccio da tempo: potenziare il sistema di videosorveglianza, e valutare la possibilità di affidare un servizio di ronda a una società privata».

Fra le numerose segnalazioni ci sono anche altri vandalici, come la staccionata divelta in parte nel parco di Su Planu, anche se l’allarme riguarda soprattutto i veicoli in strada. «C’è un evidente problema di sicurezza che va risolto quanto prima - ribadisce Cioni – i selargini non possono vivere nel terrore di trovare la propria auto distrutta la mattina». (f. l.)

