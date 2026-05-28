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Quartucciu.
29 maggio 2026 alle 00:29

Vandali e ladri di auto di nuovo scatenati, allarme a Su Idanu 

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A Quartucciu non accennano a placarsi i casi di vandalismo e microcriminalità nel centro urbano. Il fenomeno, ormai da mesi all’ordine del giorno, sembrerebbe in costante aumento e riguarderebbe i danni alle auto e ai beni pubblici. Gli episodi si inseriscono in un clima di forte allarme che da mesi interessa diverse zone del paese. Alcuni giorni fa sono infatti emersi nuovi tentativi di scasso alle auto parcheggiate, questa volta all’interno di un giardino condominiale nella zona di Su Idanu. I ladri avrebbero tentato di forzare il finestrino dell’auto utilizzando un cacciavite (o un oggetto simile) in prossimità della guarnizione.
I proprietari hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, che avrebbero ricevuto le stesse segnalazioni da altri cittadini. Poche settimane fa infatti, nelle vie del centro storico, erano state trovate auto graffiate o danneggiate nel tentativo di rubare gli oggetti contenuti all’interno delle vetture.
Particolarmente colpite le aree residenziali e le strade meno illuminate, dove i malviventi agirebbero approfittando delle ore notturne e di calma. Tra i cittadini, cresce ogni giorno di più la richiesta di maggiori controlli e di un rafforzamento della vigilanza.

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